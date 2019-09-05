Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 8:55

Лондон. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - В британском правительстве заявили, что законопроект, запрещающий выход Великобритании из ЕС без соглашения, завершит процесс прохождения через палату лордов к пятнице, сообщают британские СМИ.

После этого законопроект уже с поправками лордов может вновь отправиться на голосование членов палаты общин. Это может произойти в понедельник, 9 сентября. Затем его представят на подпись королеве.

Лейбористы в палате лордов заявили, что оппозиция поддерживает такой подход.

"Я рада, что сейчас мы можем подтвердить, что мы завершим все стадии законопроекта к 17:00 по местному времени пятницы", - сказала лидер лейбористов Анджела Смит.

Изначально ожидалось, что пэры палаты лордов, решительно поддерживающие Brexit, могут попытаться затянуть процесс рассмотрения законопроекта для того, чтобы он не успел получить королевскую санкцию до того момента, как парламент приостановит свою работу.

Палата общин британского парламента в среду приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС.

Сторонники отказа от выхода из ЕС без соглашения предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткого" сценария развития событий.

Как сообщали СМИ, Джонсон в связи со складывающейся ситуацией заявил влиятельному парламентскому комитету консерваторов 1922, что Великобритания нуждается во внеочередных всеобщих выборах.

Депутаты британской палаты общин в среду вечером, как и ожидалось, не поддержали предложение о проведении досрочных выборов 15 октября.

Многие британские оппозиционные политики ранее заявили, что готовы поддержать проведение выборов, если Джонсон сначала обяжется выполнить требование об отказе от сценария с "жестким" выходом из ЕС. Премьер же на такой шаг не готов.

3 сентября члены британского парламента вернулись с летнего перерыва к работе. Однако вскоре парламентарии вновь уйдут на дополнительные "каникулы" на пять недель. Таким образом, к завершению этих каникул до запланированного выхода Британии из ЕС - 31 октября - будет оставаться всего две с половиной недели.

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