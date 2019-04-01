Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 21:43

Лондон. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Голосование по четырем альтернативным вариантам Brexit началось в палате общин британского парламента, сообщает в понедельник телеканал Sky News.

Ожидается, что результаты голосования станут известны после 22:00 по местному времени (00:00 мск).

Ранее стало известно, что спикер палаты общин Джон Беркоу вынес на рассмотрение депутатов четыре альтернативных варианта Brexit.

В частности, предложены варианты провести общенациональный референдум по любому достигнутому соглашению по Brexit, и вариант Common Market 2.0., согласно которому Великобритания останется в Европейской экономической зоне и договорится с ЕС о временном таможенном союзе, действующим до тех пор, пока ему не будет найдена альтернатива.

Инициаторы еще одного альтернативного варианта Brexit призывают Великобританию согласовать с ЕС постоянный таможенный союз после процедуры Brexit.

Четвертый вариант предполагает, что депутаты рассмотрят вариант, требующий от правительства очередное продление сроков Brexit, а если это не окажется возможным, то депутаты будут голосовать либо за реализацию Brexit без соглашения, либо за отмену действие статьи 50 Лиссабонского договора, чтобы остаться в Евросоюзе.

Результаты этого "показательного голосования" будут иметь политическое значение, но не будет носить юридически обязательный характер.

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