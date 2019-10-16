Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 17:48

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Палата представителей конгресса США обнародует в среду законопроект, в соответствии с которым будут введены санкции в отношении Турции за ее военную операцию против сирийских курдов на северо-востоке Сирии, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на конгрессмена Лиз Чейни.

По данным агентства, законопроект совместно выдвигают лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти и конгрессмен Стив Скализ. Законопроект поддерживают более 70 республиканцев.

Чейни отметила, что республиканцы тесно работают с Демократической партией и сенатом по вопросу введения санкций.

Ранее сообщалось, что сенаторы США от обеих партий подготовили законопроект о введении масштабных санкций против Анкары за проведение турецкой военной операции против курдов на севере Сирии.

Проект предусматривает замораживание активов президента Турции, вице-президента, министров обороны, иностранных дел, финансов, торговли, энергетики. Также предлагается ограничить выдачу виз этим людям для поездок в США.

Также запланированы ограничительные меры, касающиеся энергетического и военного секторов.

Кроме того, сенаторы предусмотрели санкции в рамках закона CAATSA за покупку Турцией у РФ ЗРС С-400.

Под запрет в случае одобрения законопроекта в его нынешнем виде попадут и американские поставки для вооруженных сил Турции.

Отмечается, что обмен разведданными под санкции попадать не должен.

1ви ар

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