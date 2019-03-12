Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 20:15

Вашингтон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - В Палате представителей США во вторник большинством голосов поддержали резолюцию, призывающую расследовать убийство российского политика Бориса Немцова и привести к ответственности виновных.

Так, 416 конгрессменов проголосовали "за" и один "против" этой резолюции.

В частности, резолюция "призывает правительство Российской Федерации позволить провести беспристрастное международное расследование убийства Бориса Немцова и сотрудничать с Парламентской ассамблеей ОБСЕ и Парламентской ассамблеей Совета Европы в рамках проводимых ими расследованиях этого дела".

Кроме того, резолюция призывает госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина воспользоваться своими полномочиями в рамках "Глобального закона Магнитского" применить санкции в отношении лиц, которые будут определены как причастные к убийству Б.Немцова.

Вместе с тем она призывает госсекретаря США совместно с директором нацразведки Дэном Коутсом подготовить и передать в конгресс США доклад об обстоятельствах, произошедших 27 февраля 2015 года, когда был убит Б.Немцов.

Также она призывает представителей американского правительства поднимать вопрос об убийстве Б.Немцова и его расследовании при всех контактах с членами российского правительства.

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