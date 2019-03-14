Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 16:00

Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Члены Палата представителей США в четверг одобрили резолюцию, которая призывает министерство юстиции обнародовать полную версию доклада, над которым работает команда спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующая "дело о России".

Члены палаты представители единогласно приняли эту резолюцию, сообщает газета The Hill.

Резолюцию подготовил глава комитета палаты представителей США по юридическим делам Джерри Надлер. В ней говорится, что к этому расследованию общественность проявляет огромный интерес. Резолюция призывает министерство юстиции полностью обнародовать доклад для Конгресса США.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявлял, что наверняка обнародует выводы команды Р.Мюллера, но не обещал, что речь будет о полной версии доклада.

Согласно закону, Р.Мюллер должен передать свой доклад Минюсту США, и генпрокурор самостоятельно решит, следует ли публиковать полную или сокращенную версию документа.

Основная задача Р.Мюллера - определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ.

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