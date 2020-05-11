Этот контент был опубликован 11 мая 2020 г. 21:42

Вашингтон. 11 мая. ИНТЕРФАКС - В комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США подготовили проект резолюции, в котором содержится призыв о введении санкций против нарушителей прав человека в РФ.

В сообщении, опубликованном на сайте комитета, говорится, что документ разработал его председатель конгрессмен-демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол.

В проекте резолюции осуждаются случаи, когда за решетку в России попадают журналисты, оппозиционеры, активисты гражданского общества, а также активисты, добивающиеся свободы вероисповедания.

"В проекте резолюции есть призыв к РФ немедленно освободить политзаключённых. Мы призываем администрацию Трампа вводить санкции против российских чиновников, несущих ответственность за подобные нарушения прав человека", - отмечается в сообщении.

В частности, конгрессмены предлагают использовать в этих целях закон Магнитского.

1во см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!