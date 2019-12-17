Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 22:00

Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - В Палате представителей США в среду начинается процедура, по итогам которой на голосование будет вынесен вопрос о том, объявлять ли импичмент президенту США Дональду Трампа.

Нижняя палата конгресса США начнет дебаты по двум пунктам обвинений, выдвинутым ранее в отношении американского лидера. Первое из них касается злоупотребления властью, а второе - препятствования расследованию Палаты представителей.

В зависимости от того, как долго продлятся эти обсуждения, итоговое голосование может состояться уже в среду или быть перенесено на четверг. Члены палаты представителей США проголосуют полным составом по этим двум пунктам обвинений, которые ранее поддержали в юридическом комитете палаты.

В случае, если конгрессмены поддержат обвинения в отношении Трампа, то президенту США будет объявлен импичмент. Другими словам, Трамп будет официально называться президентом, которому "объявлен импичмент", но он пока не будет отстранен от власти.

Большинство мест в палате представителей занимают конгрессмены-демократы, заявлявшие о готовности проголосовать за импичмент.

Для дальнейших процедур, в том числе отстранения от власти, процедура импичмента переносится в верхнюю палату - сенат. Там проводится судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Ожидается, что сенаторы рассмотрят вопрос об отстранении Трампа от власти в январе.

На прошлой неделе председатель юридического комитета палаты представителей Конгресса США демократ Джерри Надлер заявил, что в отношении Трампа официально выдвинуты два основных обвинения.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Трамп неоднократно критиковал начатую процедуру импичмента, называя ее "позором" для страны. Он также заявил, что причиной предпринятых демократами шагов, связанных с запущенной в его отношении процедурой импичмента, является явный успех его администрации по улучшению качества жизни в стране.

"За последние три года (мы наблюдаем - ИФ) падение уровня безработицы, рост доходов, реформу уголовного правосудия, возрождение центральной части страны, энергетическую независимость, устойчивость производства, падение уровня нелегальной иммиграции, строительство стены (на границе с Мексикой - ИФ), противостояние Китаю, разгром халифата... и многое другое. Именно поэтому они (демократы - ИФ) объявили ему (Трампу - ИФ) импичмент", - написал Трамп в твиттере.

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