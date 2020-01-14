Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 17:11

Вашингтон. 14 января. ИНТЕРФАКС - Глава комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел не исключил во вторник, что попытается через суд добиться дачи пояснений от главы госдепа Майка Помпео по поводу американской спецоперации по устранению иранского генерала Касема Сулеймани.

"Если Помпео не будет сотрудничать с нами, то мы рассмотрим возможные дальнейшие действия, в том числе - отправку ему повестки", - сказал конгрессмен-демократ Энгел на слушаниях по Ирану, от участия в которых Помпео отказался.

В случае получения повестки Помпео будет вынужден явиться в конгресс. Либо он может попытаться через суд добиться отмены повестки.

Помпео отправили приглашение на слушания еще на прошлой неделе. Однако в итоге госсекретарь заявил, что не сможет принять в них участие.

Американские СМИ отмечают, что решение госсекретаря США последовало на фоне недовольства конгрессменов-демократов ситуацией вокруг убийства Сулеймани.

Ранее спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила, что убийство американскими военными командующего Сулеймани не сделало США более безопасным местом.

Американский журнал USA Today и исследовательская компания Ipsos провели опрос американского общественного мнения по поводу убийства Сулеймани и выяснили, что большинство респондентов тоже не видят в ликвидации Сулеймани пользы для безопасности США.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ. Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Сулеймани.

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