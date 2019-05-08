Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 21:23

Вашингтон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Члены юридического комитета Палаты представителей США в среду рассматривают возможность принятия резолюции, призывающей обвинить генпрокурора Уильяма Барра в неуважении к Конгрессу, сообщают американские СМИ.

Ожидается, что позже состоится голосование по этому документу. Он носит рекомендательный характер, и в случае одобрения комитета будет вынесен на рассмотрение Палаты представителей в полном составе.

Соответствующий вопрос был вынесен на голосование в комитет в связи с отказом У.Барра предоставить полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования "российского дела".

Американские СМИ отмечают, что обвинение в неуважении к Конгрессу позволит конгрессменам вызывать свидетелей для дачи показаний и запрашивать различные документы.

В ходе дискуссии в юридическом комитете в среду демократ Хэнк Джонсон заявил, что комитету документы для того, чтобы выполнить свои конституционные обязательства. Он указал, что эти документы помогут выявить правду и предоставить полномочия Конгрессу для слушаний, которые в результате могут привести к импичменту президента страны.

Республиканец Джим Джордан со своей стороны вступился за У.Барра и подверг критике демократов. "Барр лишь следовал закону, а в результате что он получил? Он получил то, что демократы хотят обвинить его", - сказал он.

Ранее председатель юридического комитета Палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил, что У.Барр пытается шантажировать комитет своим решением не участвовать в намеченных на четверг слушаниях. По его словам, генпрокурор отказывается предстать перед комитетом в четверг, потому что он "напуган".

Как сообщалось, У.Барр отказался участвовать в слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей США.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США Уильяму Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Д.Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений в препятствовании правосудию против Д.Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. У.Барр пришел к выводу, что достаточных оснований для предъявления президенту обвинений нет.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Р.Мюллера.

Однако конгрессмены-демократы остались недовольны показаниями У.Барра перед Конгрессом, когда речь, в частности, заходила о докладе Р.Мюллера. Кроме этого, представители Демократической партии хотели бы опросить Р.Мюллера о том, чинил ли Д.Трамп препятствия его расследованию.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!