Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 14:44

Иерусалим. 27 января. ИНТЕРФАКС - Глава палестинского правительства Мухаммед Штайе в понедельник призвал международное сообщество не поддерживать разработанный в США план по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, передают западные СМИ.

"Этот план (нужен - ИФ) для защиты (президента США Дональда - ИФ) Трампа от импичмента и для защиты (израильского премьер-министра Биньямина - ИФ) Нетаньяху от тюрьмы. Это- не мирный план для Ближнего Востока", - заявил Штайе на встрече кабинета министров.

"Этот план дает Израилю суверенитет над палестинской территорией... Мы призываем международное сообщество не поддерживать его, поскольку он противоречит международному праву", - добавил он.

Ожидается, что Трамп обнародует американский план по мирному урегулированию на Ближнем Востоке в понедельник после встречи в Вашингтон с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером израильской оппозиции Бенни Ганцем. Палестинцев в Вашингтон не пригласили, отмечают СМИ.

Трамп ранее заявлял, что рассчитывает обнародовать свой ближневосточный мирный план до встречи с израильским премьер-министром.

Палестинский лидер Махмуд Аббас накануне выступил с предостережением, что американский мирный план по Ближнему Востоку, который вскоре должна обнародовать администрация США, грозит региону большими проблемами.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!