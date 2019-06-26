Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 9:38

Лондон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Вулкан Улавун в Папуа-Новой Гвинее начал выбрасывать пепел, сообщают в среду западные СМИ.

Местные власти предупредили об угрозе серьезного извержения. Жителей ряда населенных пунктов, расположенных у подножья вулкана, эвакуировали.

Улавун - вулкан на острове Новая Британия. Он считается одни из так называемых "Декадных вулканов", которые определены Международной ассоциацией вулканологии и химии недр Земли как заслуживающие особого изучения, поскольку представляют потенциальную опасность для людей.

Последнее на данный момент извержение Улавуна произошло в 2018 году.

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