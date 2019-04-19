Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 18:52

Париж. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Около 2 тыс. активистов устроили сидячую забастовку в пятницу в районе Парижа Ла-Дефанс с призывом к изменению государственной политики в сфере климата, сообщает телеканал "Франс-24".

Участники забастовки ограничивают доступ к четырем зданиям в районе - к центральному офису нефтяного гиганта Total, штаб-квартире энергетической компании EDF, зданию банка Societe Generale, а также министерству экологии страны.

У протестующих в руках плакаты с лозунгами, которые призывают "блокировать республику загрязнителей". Главу государства Эмманюэля Макрона они называют "президентом загрязнителей".

Активисты призывают французское правительство пересмотреть взаимоотношения с представителями крупного бизнеса, загрязняющего окружающую среду. Они утверждают, что президент страны слишком много говорит, но мало делает для решения климатических проблем.

Демонстрация начались еще в первой половине дня. Полиция пыталась применять слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся активистов.

По словам активистов, обычные акции протеста и марши ни к чему не привели, и теперь организована забастовка в формате гражданского неповиновения.

Акция протеста является совместной инициативой организаций ANV-COP21, "Гринписа", и движения "Друзья Земли".

Между тем, представители движения "желтые жилеты" планируют 20 апреля вновь выйти на улицы французских городов.

Ожидается, что наиболее массовые акции протестов пройдут в Париже. Однако местные власти уже объявили о ряде ограничительных мер. Так, например, запрещено проводить демонстрации в районе Елисейских полей, а также близ Собора Парижской Богоматери, который ранее на этой неделе сильно пострадал из-за пожара. В префектуре французской столицы отметили, что такие меры введены "из соображений безопасности".

Французы в желтых жилетах выйдут на улицы разных городов страны уже в 23-й раз, с середины ноября прошлого года они не пропустили ни одной субботы.

Акции "желтых жилетов" пройдут после того, как ранее в апреле президент страны Эмманюэль Макрон подписал закон об ужесточении регулирования акций протеста. Речь идет о законе по борьбе с хулиганством, который расширяет полномочия полиции, а также - разрешает местным властям не допускать к протестам отдельных граждан, которые ранее были признаны инициаторами беспорядков.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

На фоне продолжающихся протестов власти страны пошли на уступки. Э.Макрон объявил о введении ряда социально-экономических мер для поддержки населения.

"Желтые жилеты" продолжают проводить акции протеста по субботам. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

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