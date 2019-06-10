Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 13:18

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Париж. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Площадь перед главным входом в собор Парижской Богоматери, которую закрыли после сильного пожара в апреле этого года, скоро будет открыта для горожан, верующих и туристов, сообщают местные СМИ.

В парижской мэрии отметили, что доступ на площадь будет частично открыт "в очень скором времени".

В свою очередь глава четвертого округа Парижа Ариэль Вейль выразил мнение, что площадь откроют до конца недели. "Это зависит от того, когда территория будет полностью очищена", - добавил он.

Кроме того, планируется, что в ближайшие выходные в одном из приделов собора будет организована месса.

Еще в конце апреля префектура полиции Парижа сообщила о загрязнении свинцом территории, расположенной близ собора. В крови одного из детей, проживающих рядом с Нотр-Дамом, был зафиксирован повышенный уровень содержания этого вещества.

Загрязнение свинцом произошло во время пожара, поскольку в несущей конструкции собора и его шпиле содержалось это вещество.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызвали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

До этого реставрация готического собора проводилась в XIX веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в годы Великой французской революции, возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

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