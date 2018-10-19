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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 14:09 19.10.2018 - 14:09

Париж. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Сирийские беженцы должны иметь возможность добровольно принимать решение о своем возвращении на родину, заявил французский дипломатический источник "Интерфаксу".

"Решение о возвращении в Сирию должны принимать сами сирийские беженцы. Для Франции этот вопрос является естественным продолжением политического процесса", - сказал собеседник агентства.

"Мы не можем своим решением подменить решения, которые примет народ", - отметил источник.

По его словам, в Париже выступают за то, чтобы "все участники мирного процесса, включая страны, которые несут особую ответственность в регионе, в частности Россия, привлекли сирийскую сторону к выполнению своих обязательств". "Франция готова обсудить все вопросы, но в правильном порядке",- сказал он.

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