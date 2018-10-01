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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 22:01 01.10.2018 - 22:01

Париж. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Главная парижская достопримечательность - Эйфелева башня - в понедельник вечером окрасилась в золотой цвет в память об известном французском певце Шарле Азнавуре, сообщают французские СМИ.

Мэр французской столицы Анна Идальго рассказала, что на Йенском мосту в Париже вечером будут играть песни легендарного шансонье, а на экране будут показаны его фотографии.

"Сегодня вечером Париж отдаст дань уважения Шарлю Азнавуру, на Йенском мосту будут проигрываться его самые красивые песни, а на гигантском экране будут показываться его фотографии. Эйфелева башня будет подсвечиваться золотым цветом", - написала в своем аккаунте в Twitter А.Идальго.

Ряд французских политиков и творческих деятелей в понедельник также призвали организовать общенациональную церемонию прощания с певцом. Так, экс-президент страны Франсуа Олланд выступил за проведение такой церемонии, но отметил, что это зависит от желания семьи Ш.Азнавура. Такого же мнения придерживается и певица Мирей Матье. По ее словам, "Шарль заслуживает национальной церемонии похорон".

В понедельник соболезнования выразило огромное количество французских политических деятелей. Среди них - глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, "Шарль Азнавур был гигантом французской музыки, который осветил франкоязычную культуру за ее границами". Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что с кончиной Ш.Азнавура страна потеряла "голос, сердце и немного души". Министр культуры Франсуаз Ниссен подчеркнула, что легендарный певец был всегда "щедр, внимателен к другим и мог тронуть всех до глубины души своими словами".

Основатель партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен назвал Ш.Азнавура "одним из самых красивых голосов музыкальной поэзии французского народа". Бывший глава государства Николя Саркози со своей стороны отметил "блистательную карьеру" певца.

В стороне не остались и европейские лидеры. В частности, свои соболезнования выразил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. "Европа сегодня потеряла один из самых красивых голосов. Он вдохновлял целое поколение", - отметил он.

Представители мира театра и кино, а также эстрады также скорбят в связи с кончиной Ж.Азнавура.

"Мое сердце разбито. Я потрясен... Я люблю этого человека. Я очень давно его знаю. Мы начинали практически вместе... Шарль был единственным светилом французской музыки", - приводят французские СМИ слова актера Ален Делона.

Соболезнования близким и родным шансонье выразила и известная канадская певица Селин Дион. "Шарль, вы навсегда останетесь для меня потрясающим человеком", - написала она в Twitter.

Актриса и певица Лин Рено со своей стороны также выразила глубокое сожаление в связи со смертью Ш.Азнавура, которого она назвала "легендой эстрады". "Мы знали друг друга на протяжении семи десятилетий. Мы вместе переживали смех, боль, радость и особенно песни", - отметила она.

Известный французский шансонье Ш.Азнавур умер в возрасте 94 лет в ночь на понедельник.

Ш.Азнавур - французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала "Тайм" и телеканала Си-Эн-Эн Ш.Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

За время своей карьеры он записал более 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах.

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