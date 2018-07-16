Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 11:58 16.07.2018 - 11:58

Париж. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Транспортное управление Парижа приняло решение на время переименовать несколько станций метро в городе в связи с победой сборной Франции на чемпионате мира-2018, сообщает в понедельник местное издание "Локал".

Государственная структура, управляющая общественным транспортом Парижа и его пригородов RATP временно изменила название шести станций парижского метро.

Так, станцию "Шанз-Элизе Клемансо" переименовали в "Дешам-Элизе Клемансо" в честь тренера французской сборной Дидье Дешама.

Станция "Нотр-Дам-Де-Шам" также получила название в честь тренера сборной - "Нотр-Дидье-Дешам" (в переводе - "наш Дидье Дешам").

Отметили парижские транспортные власти и вратаря сборной - Уго Льориса, его имя появилось на станции "Виктор Гюго", которая стала называться "Виктор Гюго Льорис". Фамилия писателя Виктора Гюго по-французски пишется так же, как и имя вратаря.

Станция Шарль де Голль - Этуаль, (Etoile - звезда, фр.) была переименована в "Он а 2 Элуаль" (On a 2 Etoiles), то есть "у нас есть две звезды". Так как Франция дважды выиграла Чемпионат мира, ее игроки теперь во время матчей будут носить футболки с изображением двух звезд.

Как отмечает издание, пассажирам метро понравились нововведения, и они предлагают переименовать и другие станции. Неизвестно, на какой период сохранятся новые таблички с названиями станций, пишет "Локал".

Также к празднованию победы сборной Франции присоединился Луврский музей. В Twitter музей опубликовал изображение Мона Лизы в футболке национальной сборной Франции с двумя звездами.

В финале чемпионата мира 2018 года сборная Франции обыграла Хорватию со счетом 4:2. Матч состоялся на стадионе "Лужники" в Москве.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line