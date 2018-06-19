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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 10:44 19.06.2018 - 10:44

Париж. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Заседание германо-французского совета министров пройдет во вторник в резиденции Мезеберг, расположенной близ Берлина, пишет газета "Монд".

На встрече, в которой примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон, будет обсуждаться "дорожная карта" будущего Евросоюза.

Накануне в Париже выразили надежду, что в ходе заседания стороны смогут согласовать позицию по реформированию еврозоны.

"Чрезвычайно важно, чтобы в ходе франко-германского саммита, который пройдет во вторник, было достигнуто соглашение относительно реформы еврозоны, и чтобы это соглашение играло существенную роль", - заявили в канцелярии президента Франции в понедельник.

Однако, как отмечает "Монд", до сих пор по этому вопросу Парижу не удавалось придти к компромиссу с Берлином. Отчасти это связано с ослаблением позиций А.Меркель на германской внутриполитической арене. В этих условиях она не склонна делать шаги, которые не будут пользовать поддержкой наиболее "правой" части ее коалиции. Тем не менее, по данным газеты, на определенные меры в этой сфере германская сторона может в итоге согласиться.

Согласно замыслу Э.Макрона, есть смысл создать "инвестиционный бюджет" еврозоны, который бы позволял в случае необходимости помогать той или иной стране в сложных ситуациях. Согласно замыслу, это позволило бы странам не ограничивать инвестиции ради бюджетной экономии.

Правительства обеих стран ранее в июне обсуждали этот вопрос, но пока не смогли договориться о сумме этого бюджета, а также - о принципах его использования.

Кроме того, в заседании советов министров двух стран будут обсуждаться вопросы обороноспособности Европы и решение миграционного кризиса.

Э.Макрон выступает за выработку европейской стратегии, которая в долгосрочной перспективе позволит ЕС автономно от других международных "игроков" принимать стратегические решения на мировой арене. По мнению французского президента, Европа должна будет получить возможности для проведения в случае необходимости собственных военных операций. Однако германская сторона, хоть и выражает интерес к таким идеям, пока четко не обозначает свою позицию, пишет "Монд".

На прошлой неделе, А.Меркель подчеркнула особую роль отношений с Францией, но отметила необходимость их "обновления".

Канцлер ФРГ не раз заявляла, что поддерживает идею создания так называемого инвестиционного бюджета. Эта инициатива должна быть направлена на уравнивание экономических различий между европейскими странами.

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