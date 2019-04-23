Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 17:05

Париж. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Группа промышленных альпинистов приступила к работам по монтажу брезентового покрытия на пострадавшей от пожара крыше Собора Парижской Богоматери, сообщает во вторник французское радио.

Покрытие позволит защитить внутреннее убранство и несущие конструкции Нотр-Дама от дождя, который, по прогнозам местных метеорологов, может начаться в Париже позже во вторник и продлиться до четверга.

В общей сложности в работах задействованы 25 специалистов, часть из которых - промышленные альпинисты.

Брезентом Собор Парижской Богоматери накроют лишь на некоторое время. Затем над Нотр-Дамом, как ожидается, будет установлена более прочная конструкция, получившая название "большой зонт". Подобную конструкцию французские реставраторы уже использовали в 2014-2015 году при работах в Пантеоне в Париже.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

До этого реставрация готического собора проводилась в 19-м веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в годы Великой французской революции, возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

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