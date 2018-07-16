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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 16:21 16.07.2018 - 16:21

Париж. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Работа общественного транспорта во французской столице серьезно нарушена из-за праздничных мероприятий, которые пройдут в честь победы французских футболистов на Чемпионате мира по футболу-2018, сообщают в понедельник местные СМИ.

Так, из-за запланированных мероприятий закрыты многие станции метро, расположенные вблизи Елисейских полей, где пройдет торжественный парад сборной Франции по футболу.

Кроме того, в центре Парижа с перебоями осуществляется движение автобусов и автомобилей. Многие центральные улицы закрыты для любого вида транспорта, поскольку на них, как ожидается, соберется огромное количество местных жителей, желающих отметить победу национальной сборной.

Во французской полиции сообщили, что за обеспечением безопасности во время чествования футболистов будут следить около 2 тыс. стражей порядка.

Ранее сообщалось, что игроки ставшей чемпионом мира сборной Франции по футболу и ее тренерский штаб вылетели в Париж.

Планируется, что самолет с футболистами на борту приземлится в районе 18:00 мск в парижском аэропорту "Шарль де Голль".

После этого, футболисты на автобусе направятся на торжественный парад на Елисейских полях.

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