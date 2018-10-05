В Париже началась официальная церемония прощания с Шарлем Азнавуром
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Париж. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Официальная национальная церемония прощания с легендарным французским певцом армянского происхождения Шарлем Азнавуром началась в пятницу в Париже.
Прямую трансляцию мероприятия ведут все центральные французские телеканалы.
На церемонии, которая проходит в Доме Инвалидов, присутствуют как родственники шансонье, так и официальные лица. В частности, в ней принимают участие президент Франции Эмманюэль Макрон, а также президент Армении Армен Саркисян и армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Ожидается, что в честь Ш.Азнавура прозвучит сначала гимн Армении, а затем "Марсельеза" - государственный гимн Франции. После этого, Э.Макрон и Н.Пашинян выступят с речью.
Среди гостей - бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози, министры, а также представители мира театра и кино, в том числе актеры Жан-Поль Бельмондо и Шарль Жерар. Помимо них, почтить память Ш.Азнавура пришли известные французские певцы - Энрико Масиас, Эдди Митчелл.
Во вторник Елисейский дворец объявил о решении провести подобную церемонию в честь Ш.Азнавура, несмотря на то, что семья певца изначально выступила против этого. Однако позже, по сообщениям СМИ, родственники изменили свою позицию.
Ш.Азнавур умер в возрасте 94 лет в ночь на понедельник от сердечной и дыхательной недостаточности.
Ш.Азнавур - французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала "Тайм" и телеканала Си-Эн-Эн Ш.Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.
За время своей карьеры он записал более 1 300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах.
1вл аю
Интерфакс