Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 10:31

Париж. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Группа из семи человек предстанет во вторник перед судом в Париже по делу, связанному с мошенничеством на десятки миллионов евро, сообщают французские СМИ.

Фигуранты этого дела в период с 2015 по 2016 год получили крупную сумму денег у высокопоставленных лиц, выдавая себя за Жан-Ива Ле Дриана, который тогда занимал пост главы Минобороны Франции, а сейчас является министром иностранных дел.

Судебное разбирательство, как ожидается, продлятся до 12 февраля.

По данным СМИ, мошенники действовали по следующей схеме: они связывались с определённым высокопоставленным лицом, представляясь Ле Дрианом или членом его кабинета. Затем через электронную почту, Skype или телефон они просили денег для "секретной операции", в том числе для того, чтобы заплатить выкуп за французских заложников, задержанных в Сирии, и гарантировали выплату компенсации от государства.

Кроме того, подсудимые, выдавая себя за французского министра, пытались также, например, продать Тунису четыре вертолеты Eurocopter Tiger за почти 20 млн евро. Однако этого сделать им не удалось.

По версии стороны обвинения, с лета 2015 по конец 2016 года эта преступная группировка связывалась с более чем 150 физическими и юридическими лицами. Среди них - король Бельгии Филипп, президент Габона Али Бонго, послы Франции в Швейцарии, Японии и Ираке, генсек ЮНЕСКО, а также генеральными директорами группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy, нефтегазовой компании Total и энергогенерирующей компании EDF.

В общей сложности, согласно французским СМИ, мошенникам удалось получить более 50 млн евро.

Семи фигурантам по этому делу вменяется сразу несколько пунктов обвинения, в частности, "присвоение имени третьего лица", "преступный сговор" и "отмывание денег, полученных преступным путем".

Ле Дриан занимал пост министра обороны Франции с 2012 по 2017 год. В настоящее время он возглавляет французский МИД.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!