Париж. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Идея нового переноса крайнего срока для выхода Великобритании из ЕС не интересна, так как сама по себе не решит существующие между Лондоном и Брюсселем проблемы, заявила в четверг французский госсекретарь по европейским делам Амели де Моншален.

"Когда вы сталкиваетесь со сложной проблемой, то растягивание ее во времени, перенос крайнего срока на три месяца не обеспечит нам решение", - сказала она в эфире французского радио.

По ее мнению, в настоящее время остается очень высоким риск таки называемого "жесткого" Brexit - выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения, регламентирующего дальнейшие взаимоотношения сторон.

"Сегодня мы оказались в несколько тупиковой ситуации: мы знаем, чего они (британцы - ИФ) не хотят, но до сих пор не понимаем, что им нужно", - добавила Де Моншален.

В среду палата общин проголосовала за законопроект, который обязывает премьера Великобритании Бориса Джонсона попросить у ЕС переноса Brexit еще на три месяца - до конца января 2020 года. Ранее крайний срок выхода из ЕС уже был несколько раз перенесен. В настоящее время дедлайном считается 31 октября 2019 года.

Джонсон нацелен на то, чтобы до конца октября выйти из ЕС, вне зависимости от того, удастся ли к этому времени согласовать все условия с Брюсселем. Однако в британском парламенте не согласны с таким подходом: многие депутаты против "жесткого" Brexit и именно поэтому добиваются переноса этого процесса на конец января следующего года.

В настоящее время принятой палатой общин закон находится на рассмотрении в палате лордов.

Главная проблема с выходом из ЕС заключается в том, что большинство депутатов парламента Великобритании отказалось принять проект соглашения с ЕС, согласованный с Брюсселем предшественницей Джонсона на посту премьера - Терезой Мэй. Джонсон считает этот документ плохим, однако в ЕС отказываются пересматривать суть основных положений.

В создавшейся ситуации британские политики должны решить еще один вопрос: Джонсон неоднократно заявлял, что раз нет консенсуса по теме Brexit, то необходимо провести досрочные выборы, причем до 31 октября. В таком случае новое парламентское большинство, возможно, смогло бы более эффективно решать создавшуюся проблему.

В британской оппозиции, в целом, не против выборов, но только после того, как предложение о переносе Brexit будет окончательно одобрено.

Опросы же показывают, что в случае выборов у возглавляемых Джонсоном консерваторов есть все шансы на победу, тогда как лейбористам, вероятно, предстоит бороться за второе место с либеральными демократами.

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