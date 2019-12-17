Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 10:49

*** В коммунах Франции начались протесты

Париж. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - В Париже сокращается количество пробок на автодорогах, которые образовываются из-за забастовок против пенсионной реформы, сообщила во вторник газета "Фигаро".

По данным издания, к 08:40 местного времени (10:40 мск) на дорогах центрального парижского региона Иль-де-Франс протяженность пробок сократилась до 291 км, что вдвое меньше, чем накануне.

По данным французских транспортных компаний RATP и SNCF, в метро и на станциях отсутствуют длинные очереди и большие толпы людей.

Парижская полиция в свою очередь сообщила, что к 08:00 по местному времени (10:00 мск) все автобусные станции были разблокированы.

Министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари заявил, что на Рождество "всем французам, у которых есть билет или бронирование, гарантирован проезд".

В железнодорожной компании SNCF отметили, что в случае, если первоначальный поезд пассажира будет отменен, то компания гарантирует другой поезд в течение дня, однако места не всегда будут учитываться.

В то же время первые массовые протесты уже проходят в коммунах Нант, Гавр, Дуэ, Марсель и других частях страны. Там, демонстранты, в частности, блокируют движение на дорогах.

На железнодорожном вокзале города Шербур утром неизвестные повредили железнодорожное полотно.

По данным французских СМИ, за последние две недели увеличилось количество ДТП с участием скутеров и велосипедов, так как многие массово начали использовать их, не соблюдая при этом правил дорожного движения на этих транспортных средствах.

Отмечается, что во вторник ожидаются массовые демонстрации против пенсионной реформы.

Акцию сопоставимых масштабов профсоюзы проводили последний раз 5 декабря.

В RATP накануне попросили пассажиров воздержаться от поездок во вторник.

Протесты против проекта реформы продолжаются во Франции уже почти две недели. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

Премьер страны Эдуар Филипп заявлял, что не намерен отказываться от претворения в жизнь проекта пенсионной реформы. При этом он отметил, что согласен пойти на некоторые уступки, и пообещал, что реформа будет претворена в жизнь "без брутальности" и не затронет французов, родившихся до 1975 года.

Филипп также согласился оставить ряд привилегий, связанных с пенсий, для полицейских, пожарных и представителей ряда других профессий. Возраст выхода на пенсию останется на уровне 62 лет. Однако для получения пенсии в полном объеме с 2025 года нужно будет проработать до 64 лет.

Однако, несмотря на сделанное премьером страны Эдуаром Филиппом заявление, забастовки и протесты во Франции продолжаются.

1ви ар

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