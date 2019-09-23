Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 21:28

Париж. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Суд в Париже приступил в понедельник к рассмотрению дела пяти женщин, обвиняемых в попытке провести теракт у Собора Парижской Богоматери три года назад, сообщают французские СМИ.

По версии стороны обвинения, две девушки в ночь на 4 сентября 2016 года припарковали автомобиль с наполненными горючим баллонами в багажнике близ Нотр-Дама и попытались устроить взрыв. Им грозит пожизненный срок.

Однако, как отмечают СМИ, из-за ошибки в выборе горючего осуществить взрыв женщинам не удалось.

Еще двух женщин обвиняют в пособничестве. Одна из этих подсудимых, по данным следствия, предоставила квартиру, в которой проводилось планирование теракта.

Пятая фигурантка этого дела также считается их пособницей. Ее обвиняют в нападении на полицейского.

Возраст обвиняемых - от 22 до 42 лет. Они были известны правоохранительным органам Франции. После нападения женщины планировали уехать в Сирию или Ирак.

Предполагается, что женщины действовали по приказу одного из вербовщиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация).

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