В Париже поддерживают создание механизма расследования по установлению ответственных за применение химоружия в Сирии
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Париж. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Париж поддерживает проект по созданию специального механизма расследования при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который позволит определять виновных в использовании химического оружия в Сирии, сообщили в МИД Франции.
"Франция поддерживает проект решения 22 государств, представленный на голосование стран-участников сегодняшней встречи", - говорится в опубликованном во вторник заявлении главы французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриана.
"В этом документе в частности предложено ввести механизм расследования, который позволит определять ответственных за применение химоружия в Сирии", - отмечается в заявлении.
По словам главы МИД Франции, создание подобного механизма "необходимо" для того, чтобы вновь подтвердить приверженность запрету на использование химоружия и "лишить желания" применять подобный вид оружия.
26-27 июня в Гааге проходит Конференция стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия. Встреча проходит по инициативе Франции и еще десяти государств.
1вл ар
Интерфакс