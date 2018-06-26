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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 13:45 26.06.2018 - 13:45

Париж. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Париж поддерживает проект по созданию специального механизма расследования при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который позволит определять виновных в использовании химического оружия в Сирии, сообщили в МИД Франции.

"Франция поддерживает проект решения 22 государств, представленный на голосование стран-участников сегодняшней встречи", - говорится в опубликованном во вторник заявлении главы французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриана.

"В этом документе в частности предложено ввести механизм расследования, который позволит определять ответственных за применение химоружия в Сирии", - отмечается в заявлении.

По словам главы МИД Франции, создание подобного механизма "необходимо" для того, чтобы вновь подтвердить приверженность запрету на использование химоружия и "лишить желания" применять подобный вид оружия.

26-27 июня в Гааге проходит Конференция стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия. Встреча проходит по инициативе Франции и еще десяти государств.

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