Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 15:47

Париж. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - В МИД Франции во вторник призвали Иран пересмотреть свое решение о дальнейшем сокращении своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Мы настоятельно призываем Иран пересмотреть свои решения, противоречащие соглашению, а также полностью выполнять свои обязательства и сотрудничать с МАГАТЭ", - говорится в сообщении представителя МИД Франции.

"Франция полностью привержена деэскалации напряженности. Возвращение к полному соблюдению соглашения является одной из главных целей", - отметил представитель ведомства.

Президент Ирана Хасан Рухани ранее заявил, что Иран приступит к четвертому этапу сокращения обязательств по СВПД в среду 6 ноября.

К настоящему времени Иран трижды сокращал свои обязательства, давая каждый раз европейцам 60 дней на возврат к соблюдению их обязательств. Последний, третий этап был предпринят Ираном в начале сентября.

Не исключено, что предстоящий этап может стать предпоследним на пути к полному свертыванию Ираном соблюдения ядерной сделки.

В начале октября официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявил, что Тегеран через три месяца может полностью прекратить выполнение обязательств по СВПД.

В интервью государственному телевидению он сказал, что только два этапа остались Ирану на пути к полному сворачиванию его обязательств по ядерной сделке, если европейцы не выполнят требований Тегерана.

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