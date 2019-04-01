Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 13:10

Париж. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Во французском МИД опровергли заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майора Виктора Купчишина, утверждавшего, что спецслужбы Бельгии и Франции вместе с боевиками готовят химическую атаку в провинции Идлиб.

"Речь идет не о какой-либо (достоверной - ИФ) информации, а о грубой лжи. Это обычное дело для этого центра, созданного российскими и сирийскими властями", - сказал в понедельник представитель МИД Франции, отвечая на вопрос относительно сообщения ЦПВС о подготовке такой химатаки.

На прошлой неделе руководитель российского ЦПВС в Сирии В.Купчишин заявил, что боевики в районе Идлиба при участии спецслужб Франции и Бельгии готовят провокацию с отравляющими веществами против гражданского населения с целью обвинить российских и сирийских военных в применении отравляющих веществ.

"По информации, полученной ЦПВС, незаконными вооруженными формированиями, действующими на территории Идлибской зоны деэскалации, осуществляется подготовка провокаций с целью обвинения Воздушно-космических сил России и сирийских правительственных войск в применении против гражданского населения отравляющих веществ (ОВ)", - сказал генерал на брифинге в пятницу.

По его информации, в три населенных пункта провинции Идлиб под видом бытовых баллонов доставлен хлор.

Генерал добавил, что в подготовке провокации участвуют представители как французских, так и бельгийских спецслужб.

В МИД Бельгии также с недоумением восприняли это заявление В.Купчишина.

"Это именно то, что называется fake news", - заявил в субботу "Интерфаксу" в Брюсселе официальный представитель МИД Бельгии Матье Брандерс в ответ на просьбу прокомментировать заявление российского генерала.

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