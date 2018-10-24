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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 14:57 24.10.2018 - 14:57

Париж. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Франция примет ограничительные меры в отношении Саудовской Аравии в том случае, если будут представлены доказательства того, что Эр-Рияд несет ответственность за убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает в среду газета "Фигаро".

По словам представителя французского правительства Бенжамена Гриво, такие шаги со стороны Парижа могут последовать, если "ответственность Саудовской Аравии будет доказана" и если "эти данные будут подтверждены французскими разведслужбами".

"При гипотетической ситуации, при которой ответственность Саудовской Аравии будет доказана, мы сделаем выводы и примем санкционные меры", - добавил Б.Гриво по итогам заседания совета министров Франции, которое состоялось ранее в среду.

Накануне министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что Франция будет принимать решения относительно введения ограничений на экспорт вооружения в Саудовскую Аравию только после того, как будет завершено расследование.

"Нам нужны факты, нам нужно, чтобы они были доказаны. Когда это произойдет, мы сделаем свои собственные выводы. Относительно решений по поставкам вооружения мы тоже дождемся результатов расследования", - сказала глава минобороны Франции.

Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

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