Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 15:47

Париж. 28 января. ИНТЕРФАКС - Сотрудники пожарной службы во вторник проводят в Париже акцию протеста, сообщают французские СМИ.

Акция началась на площади Республики в центре столицы Франции. Затем спасатели начали движение по улицам города в сторону площади Нации.

Между протестующими и силами правопорядка произошли столкновения. Сотрудники полиции в ряде случаев применили слезоточивый газ.

Спасатели протестуют против положений подготовленной правительством пенсионной реформы, а также требуют увеличения премии за тушение пожаров и унификации системы ее выплат для всех сотрудников спасательных служб.

Последний раз французские спасатели выходили на подобную акцию протеста в октябре прошлого года. Тогда между ними и полицейскими также произошли столкновения, несколько человек пострадало.

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