Париж. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Массовая акция протеста против пенсионной реформы запланирована во вторник во французской столице, сообщают парижские СМИ.
Акция начнется в 13:30 по местному времени (15:30 мск) на площади Себастьяна де Вобана. Затем участники протестов пройдут по улицам Парижа до площади Данфера-Рошро - на юге города. Столичная полиция ранее распорядилась закрыть магазины и кафе на пути следования демонстрантов.
Предыдущая подобная акция состоялась в Париже в четверг, в ней приняли участие более 800 тыс. человек. Поступали сообщения о стычках демонстрантов со стражами порядка.
Из-за продолжающейся забастовки профсоюзов, представляющих, главным образом, сотрудников транспортной сферы, во вторник вновь наблюдаются проблемы в работе общественного транспорта.
Во вторник закрыты 10 из 16 линий метро. Еще на нескольких линиях движение поездов будет осуществляться только в утренний и вечерний час пик. Также отменены около половины пригородных поездов. Во вторник будут закрыты 10 из 16 линий метро. Еще на нескольких линиях движение поездов будет осуществляться только в утренний и вечерний час пик. Кроме того, отменены около половины пригородных поездов на линиях RER A и RER B.
Во французской железнодорожной компании SNCF заявили, что движение поездов во вторник будет "осуществляться с большими перебоями". Отменены 80% высокоскоростных поездов, которые связывают все крупные города во Франции.
В частности, во вторник, как ожидается, будут отменены около 20% авиарейсов во французских аэропортах. Речь идет о парижском аэропорте Шарль-де-Голль, а также об аэропортах Лиона, Марселя, Тулузы и Бордо. Авиакомпания Air France планирует отменить примерно четверть внутренних авиарейсов.
Забастовка началась в конце прошлой недели. В первые ее дни было нарушено авиасообщение, а также работа пригородных железнодорожных линий Парижа и региональных поездов Франции.
Массовая акция протеста запланирована на вторник 10 декабря. Манифестации проводятся против пенсионной реформы. Реформа призвана, в частности, упразднить специальные категории для представителей ряда профессий, позволяющих им выходить на пенсию раньше или получать повышенные выплаты по причине считающихся тяжелыми условий труда.
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