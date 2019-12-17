Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 16:02

Париж. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Все больше французов собираются на площади Республики в Париже в рамках массовой демонстрации против пенсионной реформы, сообщают французские СМИ.

Официально акция началась в 13:30 по местному времени (15:30). Протестующие намерены пройти по улицам французской столицы до площади Нации. Среди участников акции - сотрудники транспортной сферы, учителя и врачи. Ожидается, что в демонстрации примут участие около 1 млн человек.

В Париже и его пригородах во вторник закрыты или изменены часы работы ряда наиболее известных достопримечательностей. В частности, закрыты для посещения Эйфелева башня и Версальский дворец.

В музее Орсе в свою очередь сообщили, что закроются во вторник раньше обычного, кроме того, в течение всего дня закрыты многие залы. Не принимает посетителей музей Пикассо, сокращены часы работы в Центре Помпиду.

В Лувре, который не работает по вторникам по расписанию, предупредили посетителей о том, что в среду музей может открыться позже обычного, а некоторые залы будут закрыты для посещения на весь день.

В забастовке и акции протеста активное участие принимают учителя. Согласно данным министерства образования Франции, в Парижском регионе во вторник не вышли на работу почти 60% школьных преподавателей.

В то же время массовые протесты уже проходят в городах Нант, Гавр, Марсель и других частях страны. Там, демонстранты, в частности, блокируют движение на дорогах.

Акцию сопоставимых масштабов профсоюзы проводили последний раз 5 декабря.

Во вторник в Парижском регионе работают лишь 20% пригородных поездов. В метро закрыты все линии, кроме 1 и 14.

Протесты против проекта реформы продолжаются во Франции уже почти две недели. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

Премьер страны Эдуар Филипп заявлял, что не намерен отказываться от претворения в жизнь проекта пенсионной реформы. При этом он отметил, что согласен пойти на некоторые уступки, и пообещал, что реформа будет претворена в жизнь "без брутальности" и не затронет французов, родившихся до 1975 года.

Филипп также согласился оставить ряд привилегий, связанных с пенсий, для полицейских, пожарных и представителей ряда других профессий. Возраст выхода на пенсию останется на уровне 62 лет. Однако для получения пенсии в полном объеме с 2025 года нужно будет проработать до 64 лет.

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