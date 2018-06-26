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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 11:27 26.06.2018 - 11:27

Париж. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Судно Lifeline германской неправительственной организации с более чем 230 нелегальными иммигрантами на борту может принять в своем порту Мальта, сообщил во вторник официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво.

"Кажется, европейское решение найдено. Оно (судно - ИФ) может зайти на Мальту", - сказал Б.Гриво в эфире радиостанции РТЛ.

Он также призвал глав европейских государств "действовать и реагировать быстро для срочного решения проблемы".

Кроме того, представитель французского правительства отметил, что Франция со своей стороны готова направить команду специалистов, которые будут на месте рассматривать запросы мигрантов на предоставление им статуса беженца.

На прошлой неделе германское судно Lifeline спасло в Средиземном море терпящих бедствие 234 нелегальных иммигрантов, среди которых были дети и беременные женщины. Однако власти Италии тогда отказались принять у себя этих нелегалов, в результате чего судно было вынуждено оставаться в море в ожидании соответствующего разрешения от одной из близлежащих стран.

СМИ отмечают, что ситуация с Lifeline лишь обострила миграционный кризис в Европе, вызвав серьезные разногласия между лидерами европейских стран. При этом, в эпицентре кризиса оказалась Италия, к берегам которой прибывает большая часть мигрантов.

Ранее в июне похожая ситуация произошла с судном Aquarius, которое эксплуатируется организациями SOS Mediterannee и "Врачи без границ", с более чем 600 нелегальными иммигрантами на борту. После отказа Италии и Мальты разместить нелегалов у себя Испания объявила, что готова принять судно в порту Валенсии.

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