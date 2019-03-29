Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 19:45

Париж. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Голосование в британском парламенте, по итогам которого его члены в третий раз отклонили согласованную сделку с Брюсселем, очень сильно повысило шансы Brexit без соглашения, говорится в заявлении Елисейского дворца, выдержки из которого приводят французские СМИ.

"Соединенному Королевству необходимо срочно представить альтернативный план в течение нескольких следующих дней. В противном случае, и этот итог становится все более вероятным, мы увидим, как Соединенное Королевство выходит из Европейского союза без соглашения", - отмечается в нем.

В пятницу члены британской палаты общин проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Соглашение, достигнутое премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с Брюсселем, отвергли 344 депутатов. В поддержку документа проголосовали 286 членов палаты общин.

Ранее о подобных опасениях высказались ФРГ, Австрия, а также сам Брюссель.

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