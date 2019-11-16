Этот контент был опубликован 16 ноября 2019 г. 10:53

Париж. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Правоохранительные органы Франции направили силы полиции в ключевые точки Парижа в связи с первой годовщиной начала акций протестного движения "желтых жилетов", сообщает агентство Associated press (AP) в субботу.

В частности, десятки полицейских в защитном снаряжении спецподразделений замечены у Триумфальной арки в центре города. Ранее, напоминает AP, в этом районе Париже неоднократно происходили беспорядки с участием активистов "желтых жилетов".

В свою очередь, напоминает агентство, участники движения намерены отметить годовщину акциями в Париже и на кольцевых развязках дорожной сети страны.

В середине ноября 2018 года во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты" и традиционно проводились по субботам.

Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом и особенно недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

После этого власти Франции пошли на уступки "желтым жилетам", отказавшись от повышения налога на горючее.

Также французский президент Эмманюэль Макрон объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения французских граждан. Так, он заявил, что с 2019 года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

В настоящее время крупных акций протеста "желтые жилеты" уже не проводят.

Однако результаты опроса компании Elabe свидетельствуют, что больше половины французов - 55% - до сих пор поддерживают это движение. Активнее всех поддерживают "желтых жилетов" те респонденты, которые на выборах 2017 года голосовали за крайне левого политика Жан-Люка Меланшона и лидера ультраправых Марин Ле Пен.

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