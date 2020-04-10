Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 19:21

Париж. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - В Париже и столичном регионе на время пасхальных праздников усилят присутствие полиции, чтобы помешать французам отправиться на каникулы и нарушить режим самоизоляции.

"Проверки будут усилены во всем парижском регионе. Поездки на каникулы или на выходные - это нарушение. На них не распространяются исключения (из правил самоизоляции - ИФ)", - говорится в сообщении парижской полиции.

В частности, сотрудники полиции будут осуществлять проверки в метро, а также на автомагистралях, вокзалах и аэропортах.

Ранее в этом месяце министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер предупредил сограждан, что во время карантина "мы не ездим в отпуска". Он добавил, что поручил усилить контроль за случаями нарушения карантина на направлениях, куда французы традиционно отправляются на каникулы.

В воскресенье, 12 апреля, во многих западных странах, в том числе во Франции, будут отмечать Пасху.

Во Франции действует общенациональный режим самоизоляции в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.

О решении ввести такие меры власти Франции объявили 16 марта. Изначально планировалось, что он будет действовать до 31 марта. Однако на прошлой неделе власти страны объявили о его продлении до 15 апреля.

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