В парижском аэропорту задержали двоих человек с муляжами стрелкового оружия

Этот контент был опубликован 26 декабря 2018 г. 10:16

Париж. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Два человека, вооруженные муляжами стрелкового оружия, которое используется на учениях, задержаны в среду на территории парижского аэропорта Руасси-Шарль де Голль, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.

По его данным, в целях обеспечения безопасности на 45 минут пришлось закрыть терминал С, пассажиры из него были эвакуированы.

Также сообщается о небольшой панике среди пассажиров.

О мотивах действий этих двух людей не сообщается. Разбирательство ведет пограничная полиция.

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