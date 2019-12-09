Париж. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Автомобильные пробки в Парижском регионе в понедельник достигли рекордных для 2019 года показателей, сообщают французские СМИ.
Общая протяженность пробок к настоящему моменту составляет 631 км. Предыдущий наивысший показатель в районе французской столицы был установлен в начале октября.
Сложная ситуация на дорогах сложилась, в частности, из-за того, что во Франции продолжается забастовка сотрудников транспортной системы, в результате чего многие местные жители были вынуждены воспользоваться личным транспортом вместо общественного. Ситуация ухудшается и дождем, обрушившимся на столичный регион.
Повышенная загруженность автодорог также наблюдается и близ других крупных французских городов, в частности, в Марселе, Лилле и Тулузе.
Из-за продолжающейся с прошлой недели забастовки ряда профсоюзов в понедельник движение общественного транспорта в Париже осуществляется со значительными перебоями. Особенно непростая ситуация возникла в метро и на пригородных поездах, где закрыты девять линий. Еще на пяти линиях поезда будут двигаться только в определенные интервалы времени.
Парижский наземный транспорт также оказался затронут забастовкой. Например, в понедельник на работу планирует выйти лишь половин водителей трамваев.
Кроме того, из-за забастовки изменены графики работы основных достопримечательностей во французской столице. Например, Лувр откроется в понедельник позже, чем обычно, а некоторые залы выставок будут закрыты в течение всего дня.
Изначально планировалось, что в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон проведет встречу с министрами в Елисейском дворце по вопросу пенсионной реформы. Однако, по данным источников телеканала БФМ-ТВ, эта встреча была перенесена на вечер вторника.
Забастовки начались в конце прошлой недели. В первые ее дни было нарушено авиасообщение, а также работа пригородных железнодорожных линий Парижа и региональных поездов Франции.
Массовая акция протеста запланирована на вторник 10 декабря. Манифестации проводятся против пенсионной реформы. Реформа призвана, в частности, упразднить специальные категории для представителей ряда профессий, позволяющих им выходить на пенсию раньше или получать повышенные выплаты по причине считающихся тяжелыми условий труда.
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