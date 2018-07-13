В парижском регионе существенно усиливают безопасность в преддверии Дня взятии Бастилии и финала ЧМ по футболу
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Париж. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Парижа и его окрестностей намерены задействовать дополнительно около 12 тыс. стражей порядка для обеспечения безопасности на грядущих выходных, сообщают местные СМИ.
Усиление мер безопасности связано с празднованием в субботу, 14 июля, национального праздника во Франции - Дня взятия Бастилии, а также с тем, что французские футболисты в воскресенье в финальном матче проходящего в России Чемпионата мира по футболу-2018 встретятся со сборной Хорватии.
Во французской полиции отметили, что решение о дополнительных мерах безопасности принято с учетом "существующей террористической угрозы".
Ожидается, что организованную на Марсовом поле фан-зону, на территории которой будут установлены четыре гигантских экрана, в день финала посетят более 90 тыс. человек. Всех болельщиков при входе будут досматривать, вокруг фан-зоны будут установлены барьеры безопасности. Мэр Парижа Анна Идальго намерена лично приехать на Марсово поле, чтобы поддержать сборную Франции.
"В случае победы французской команды празднование превратится в ликование и огромным толпам людей. Если наша команда победит на Чемпионате мира, мы ограничим движение транспорта во многих районах", - сообщили во французской полиции.
После победы сборной Франции над бельгийскими футболистами в полуфинальном матче по всей стране прошли массовые гуляния. Эпицентром ликования оказалась французская столица, на Елисейские поля тогда вышли более 20 тыс. человек, и автомобильное движение на этой улице было полностью остановлено. Люди держали в руках французские триколоры, танцевали, поджигали петарды и запускали фейерверки. Фанаты залезали на деревья, на крыши автобусов и автомобилей.
В воскресенье на московском стадионе "Лужники" состоится финальный матч Чемпионата мира по футболу-2018. В финале встретятся сборные Франции и Хорватии. Хорваты впервые в своей истории вышли в финал ЧМ, а у французской команды буде шанс во второй раз в своей истории стать лучшей на планете.
Ожидается, что в Москву на матч приедут поддержать национальные сборные главы обоих государств - президент Франции Эмманюэль Макрон и хорватский президент Колинда Грабар-Китарович.
День взятия Бастилии - масштабно отмечаемый государственный праздник. В этот день на Елисейских полях проходит военный парад.
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Интерфакс