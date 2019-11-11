Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 20:21

Мадрид. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Прошение Эво Моралеса об отставке с поста президента Боливии в понедельник поступило в парламент страны, информирует интернет-портал боливийской газеты "Тьемпос".

По ее данным, почтовая печать указывает на то, что послание, датированное 10 ноября, было отправлено из населенного пункта Лаука Энье, откуда Эво Моралес объявил о том, что уходит в отставку.

"Сегодня, 10 ноября, бедняки, рабочие, кечуа и коренные жители равнин, мы начинаем длинный путь сопротивления для того, чтобы защитить достижения первого правительства коренных народов, которое прекратило существовать сегодня", - написал Моралес.

"Наш завет заключается в сопротивлении, завтра мы вернемся к борьбе за родину", - заключил он.

Моралес стал первым представителем коренного народа Боливии - аймара, возглавившим страну за времена колонизации и республики. Наравне с аймара вторым по численности коренным народом Боливии являются кечуа. Всего в этой стране насчитывается более 30 коренных народов.

После получения прошения об отставке второй заместитель председателя сената (верхней палаты парламента) Боливии Жанин Аньес, к которой после отставок всего высшего руководства страны, перешла вся полнота власти, может созвать чрезвычайную сессию и юридически оформить отставку президента.

Затем ее обязанностью станет объявление внеочередных президентских и парламентских выборов.

Эво Моралес объявил об отставке в воскресенье спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

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