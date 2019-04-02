Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 22:11

Лондон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Члены парламента Великобритании неоднозначно отреагировали на заявление премьер-министра Терезы Мэй о необходимости еще одного "незначительного" переноса сроков Brexit и об обсуждении совместного плана по дальнейшим шагам с представителями оппозиции.

Представительница Лейбористской партии Великобритании Анна Терли, придерживающаяся позиции о необходимости проведения еще одного референдума в стране, уверена, что необходимо искать новые варианты Brexit, которые позволят "хотя бы в каком-то объеме снизить урон британской экономике".

"Теперь она (Т.Мэй - ИФ) пытается впутать в хаос Brexit Джереми Корбина (лидера Лейбористской партии - ИФ)", - указала она.

Еще один парламентарий от Лейбористской партии Иветта Купер со своей стороны поддержала предложение премьера Британии Терезы Мэй об очередной отсрочке Brexit.

"Этот шаг - признание премьер-министром того, что необходимо избежать опасного выхода из ЕС без сделки 12 апреля", - заявила она.

Лидер Либерально-демократической партии страны Винс Кейбл в свою очередь считает, что данное предложение премьер-министра ничего не изменит.

"Заявление премьера только добавит бревно в вязанку бревен. Либерал-демократы уверены: будь то Brexit по сценарию лейбористов или по версии тори - выход из ЕС нанесет колоссальный ущерб британской экономике", - сказал он.

"Теперь Тереза Мэй окончательно приняла, что не может получить необходимую поддержку для своей сделки, и тот факт, что она ищет поддержки у Джереми Корбина, не так уж и удивляет", - добавил он, пояснив, что, по его мнению, единственно верный выход из ситуации - предоставить гражданам возможность выбрать, хотят ли они по-прежнему выйти из Евросоюза.

"Мы пытаемся найти способ реализовать итоги референдума, чтобы убедиться, что мы выходим из ЕС с хорошей сделкой, чтобы гарантировать решение тех, что проголосовал за выход из ЕС", - отмечает лидер Палаты общин Андреа Лидсом.

"Мы продолжаем работу над этим, и вот, что обсуждалось сегодня на заседании кабинета министров", - добавила она.

Бывший глава Консервативной партии Иан Данкан в свою очередь назвал решение Т.Мэй катастрофой.

"Это полная катастрофа. Правительство абсолютно неправо! Это ужасно", - прокомментировал он решение премьер-министра составить совместный план с лидером лейбористов.

Ранее во вторник премьер-министр Тереза Мэй заявила о необходимости еще одного "незначительного" переноса сроков Brexit.

"Выход из ЕС - это лучшее решение, поэтому нам потребуется дальнейшее продление действия статьи 50 (Лиссабонского договора - ИФ)", - сказала Т.Мэй после совещания кабинета министров.

Она добавила, что сядет за стол переговоров с лидерами оппозиции, чтобы составить совместный план по Brexit, чтобы согласованная с Брюсселем сделка прошла голосование в парламенте.

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