Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 4:19

Хельсинки. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - В парламенте Финляндии во вторник состоится голосование по кандидатуре будущего премьер-министра.

На состоявшемся в воскресенье заседании руководства ведущей правящей Социал-демократической партии кандидатом в президенты была избрана 34-летняя заместитель председателя партии, министр транспорта и связи Санна Марин.

В случае утверждения парламентом она станет самым молодым в мире премьер-министром. До этого времени им считался премьер-министр Украины, 35-летний Алексей Гончарук.

Марин станет третьим премьер-министром женщиной из 75 своих предшественников. По последним опросам она была самым популярным кандидатом в премьеры в истории страны. Марин пообещала партии, что вернет ее популярность, которая в последнее время несколько снизилась.

Марин выступает против вступления страны в НАТО, считает важными направлениями будущего правительства решение экологических и климатических проблем, а также сохранение традиционных семейных ценностей.

Марин начинала свою трудовую деятельность продавцом в магазине Sokos в городе Тампере. Магистр в области управления, заместитель председателя Социал-демократической партии. Живет в свободном браке, у нее 2-летняя дочка.

По данным СМИ, победа Марин при голосовании в парламенте практически предопределена. Проголосовать за нее пообещали почти все парламентские партии.

Марин заменит на посту главы правительства Анти Ринне (Anti Rinne), который 3 декабря подал президенту Саули Ниинистё прошение об отставке, которая была принята в тот же день. Вместе с ним в отставку ушло и все правительство. Ниинистё попросил кабинет министров продолжить работу до назначения нового правительства.

Правительство Ринне пробыло у власти около полугода. Как сообщил Ринне ранее на пресс-конференции, причиной отставки стали разногласия в коалиции в связи с прошедшей в ноябре забастовкой работников почты из-за условий коллективного трудового договора. Так, партия Центра стала единственной политической организацией, входящей в коалицию, которая подвергла критике Социал-демократическую партию, председателем которой является премьер-министр, за якобы неадекватное освещение причин и хода трудового конфликта почтовиков.

При этом центристы выразили недоверие лично премьеру и заявили, что коалиция может остаться в прежнем составе.

В воскресенье Ринне сообщил, что он провел переговоры с парламентскими партиями и все пять политических организаций, составлявших прежнюю коалицию, согласились войти и в новый правящий союз. То есть новое правительство под руководством социал-демократической партии сформируют партии Центра, "Зеленые", Союз левых и Шведская народная партия, напомнил он. Ринне также отметил, что новая коалиция готова работать по выполнению программы прежнего правительства.

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