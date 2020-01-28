Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 11:28

Дубай. 28 января. ИНТЕРФАКС - Меджлис Ирана (парламент) получил законопроект с предложением отказаться от Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает во вторник иранское агентство "Мехр".

Однако, в то же время, в парламент также поступила инициатива с "запретом на производство, содержание и использование ядерного оружия".

Информации о сроках проведения голосования по законопроекту по ДНЯО пока не поступало.

В январе глава МИД Ирана Джавад Зариф не исключил возможности того, что Тегеран может выйти из ДНЯО, если "Евротройка" (Германия, Франция и Великобритания) поднимет в Совете Безопасности ООН тему нарушений соглашения 2015 года по иранской ядерной программе.

До этого Германия, Франция и Великобритания объявили на прошлой неделе, что запускают механизм по урегулированию споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали СВПД, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД. В январе Иран объявил о пятом, окончательном шаге по отходу от договоренностей по СВПД.

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