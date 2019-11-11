Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 14:14

Лондон. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Лидер британской партии Brexit Найджел Фараж объявил, что его партия не станет конкурировать с Консервативной партией за те места в парламенте, которые уже занимают консерваторы, сообщает в понедельник телеканал Sky News.

"Партия Brexit не будет вести борьбу за те 317 мест, которые консерваторы получили на последних выборах", - цитируют Фаража британские СМИ.

По словам Фаража, такое решение его партия приняла, проанализировав опросы избирателей, которые показали что в Лондоне, Южной и Юго-Западной Англии из-за конкуренции между партией Brexit и консерваторы сторонники Brexit могут вовсе лишиться парламентских кресел. Предыдущие выборы в британский парламент прошли в 2017 году.

Прежде глава партии Brexit заявлял, что на выборах 12 декабря его партия будет бороться за все 600 мест в палате общин Великобритании. В конце прошлой недели несколько консервативных изданий призвали Фаража передумать, отмечая, что из-за его действий к власти могут придти лейбористы.

Лейбористы скептически настроены в отношении Brexit. В своей предвыборной программе партия обещает, что "даст народу последнее слово по Brexit". Партия Brexit и консерваторы, напротив, выступают за скорейший выход Великобритании из ЕС.

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