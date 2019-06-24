Брюссель. 24 июня. ИНТЕРФАКС - В ПАСЕ в первый день летней сессии запланированы дебаты и голосование по ряду тем, связанных с Россией, в том числе - о поправке в регламент организации, дающей России возможность вернуться в ПАСЕ.

Согласно заявлениям ПАСЕ в "Твиттере", дебаты начнутся примерно в 16.00 по местному времени (17.00 мск), голосование запланировано сразу после их окончания примерно в 20.00 (21.00 мск) или позже.

Депутаты, согласно сообщениям, рассмотрят три темы - сохранение за делегациями права голоса и выражать свою позицию в ПАСЕ в ситуациях, когда их полномочия оспариваются, создание "совместной процедуры по реагированию" на случаи, когда член ПАСЕ не выполняет свои обязательства или не соблюдает основополагающие правила. Наконец, речь идет о том, чтобы дать возможность странам, не представленным в настоящее время в ПАСЕ (России и Боснии и Герцеговине) подать документы на участие в нынешней сессии.

Ранее сообщалось, что Ассамблея планирует заслушать доклад члена ПАСЕ Петры де Суттер, по итогам которого рассмотрит резолюцию. Проект этой резолюции содержит поправки в Регламент ассамблеи об ограничении санкционного механизма ПАСЕ, что закроет возможность ассамблеи лишать любую делегацию права голоса. Именно такое предложение выдвинул 17 мая Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), а затем оно было реализовано в докладе по полномочиям Петры де Суттер.

Поправка в Регламент, открывающая России возвращение в ПАСЕ, звучит так: "Права членов голосовать, выступать и быть представленными в Ассамблее и ее органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания или пересмотра полномочий".

Таким образом, ассамблея, в случае принятия поправки, не сможет больше лишать делегации, в том числе российского парламента, основных парламентских полномочий.

Кроме того, в проекте этой резолюции есть норма, которая позволяет российской делегации присоединиться к работе ПАСЕ на июньской сессии. По правилам ПАСЕ полномочия делегаций подтверждаются один раз в год на январской сессии, подтвердить полномочия делегации на сессиях в течение года невозможно.

В проекте резолюции делается исключение и предоставляется разовое разрешение на то, чтобы в ходе этой июньской сессии 2019 года, делегации могли подтвердить свои полномочия. Девять стран уже подали документы для обновления своих делегаций на этой сессии. Одновременно эта норма откроет возможность российской делегации присоединиться к работе ассамблеи.

Также ранее сообщалось, что в ПАСЕ поступили запросы с проведением срочных дебатов по двум темам, связанным с Россией.

Дебаты запрошены по двум темам. Тема одного из них - "Положить конец российскому шантажу и потребовать от членов Совета Европы, чтобы Россия ответила за отказ вносить членские взносы". Согласно документам ПАСЕ, запрос поступил от Европейской группы консерваторов.

Кроме того, проступил запрос на дебаты по теме недавнего доклада относительно катастрофы малазийского "Боинга" рейса MH17 в Донбассе, чтобы призвать к приведению к ответственности виновных.

Однако ПАСЕ отклонила оба этих запроса.

Российская сторона высказала готовность вернуться к работе в ПАСЕ, но только если будут приняты поправки в регламент, которые ограничат возможность ПАСЕ лишать делегации основополагающих полномочий.

Летняя сессия ПАСЕ продлится с 24 по 28 июня 2019 года. В ходе этой сессии планируется переизбрание генерального секретаря Совета Европы, а также судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Выборы генсека и судей назначены на 26-27 июня.

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