Брюссель. 24 июня. ИНТЕРФАКС - В ПАСЕ в понедельник началась сессия, на которой запланированы дебаты и голосование по ряду тем, связанных с Россией, в том числе о поправке в регламент, дающей России возможность вернуться к работе организации.

Трансляция ведется на сайте ПАСЕ.

Первоначально предполагалось, что дебаты должны завершиться примерно в 20.00 (21.00 мск), после чего было запланировано голосование. Однако затем стало известно, что дебаты могут продлиться за полночь.

Депутаты, согласно сообщениям, рассмотрят три темы - сохранение за делегациями права голоса и выражения своей позиции в ПАСЕ в ситуациях, когда их полномочия оспариваются, создание "совместной процедуры по реагированию" на случаи, когда член ПАСЕ не выполняет свои обязательства или не соблюдает основополагающие правила. Наконец, речь идет о том, чтобы дать возможность странам, не представленным в настоящее время в ПАСЕ (России и Боснии и Герцеговине) подать документы на участие в нынешней сессии.

Ранее сообщалось, что ассамблея планирует заслушать доклад члена ПАСЕ Петры де Суттер, по итогам которого рассмотрит резолюцию. Проект этой резолюции содержит поправки в Регламент ассамблеи об ограничении санкционного механизма ПАСЕ, что закроет возможность ассамблеи лишать любую делегацию права голоса. Именно такое предложение выдвинул 17 мая Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), а затем оно было реализовано в докладе по полномочиям Петры де Суттер.

Поправка в Регламент, открывающая России возвращение в ПАСЕ, звучит так: "Права членов голосовать, выступать и быть представленными в Ассамблее и ее органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания или пересмотра полномочий".

Таким образом, ассамблея, в случае принятия поправки, не сможет больше лишать делегации, в том числе российского парламента, основных парламентских полномочий.

Российская сторона высказала готовность вернуться к работе в ПАСЕ, но только если будут приняты поправки в регламент, которые ограничат возможность ПАСЕ лишать делегации основополагающих полномочий.

Летняя сессия ПАСЕ продлится с 24 по 28 июня 2019 года. В ходе этой сессии планируется переизбрание генерального секретаря Совета Европы, а также судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Выборы генсека и судей назначены на 26-27 июня.

1аю ар

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