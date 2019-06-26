*** Все дальнейшие похожие по содержанию предложения также отклонены

Страсбург. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Члены ПАСЕ на голосовании не одобрили в среду предложение о поправке к резолюции, предусматривавшее ограничение прав российской делегации в Ассамблее.

Предложение предусматривало ограничение прав представителей РФ до январской сессии 2020 года.

Речь, в частности, шла о лишении права на назначение докладчиками в мониторинговом комитете, права на участие в миссиях наблюдателей, права представлять СЕ в других организациях, права выражать мнение на дебатах ПАСЕ, право вносить резолюции и рекомендации.

В дальнейшем члены ПАСЕ на голосованиях отклонили еще более десятка похожих по содержанию поправок, нацеленных на ограничение прав российской делегации.

1во

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта