Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 18:00

*** Все дальнейшие похожие по содержанию предложения также отклонены

Страсбург. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Члены ПАСЕ на голосовании не одобрили в среду предложение о поправке к резолюции, предусматривавшее ограничение прав российской делегации в Ассамблее.

Предложение предусматривало ограничение прав представителей РФ до январской сессии 2020 года.

Речь, в частности, шла о лишении права на назначение докладчиками в мониторинговом комитете, права на участие в миссиях наблюдателей, права представлять СЕ в других организациях, права выражать мнение на дебатах ПАСЕ, право вносить резолюции и рекомендации.

В дальнейшем члены ПАСЕ на голосованиях отклонили еще более десятка похожих по содержанию поправок, нацеленных на ограничение прав российской делегации.

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