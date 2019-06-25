Страсбург. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены.

По правилам ПАСЕ полномочия могут быть заново подтверждены в течение 24 часов.

Делегация сможет работать в зале в течение этих суток так же, как и все остальные делегации, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

Для оспаривания нужны были голоса 30 членов ассамблеи из пяти стран, это количество было набрано, и полномочия опротестованы.

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию. За резолюцию проголосовали 118 делегатов, против - 62, воздержались 10. Резолюция вносит поправки в Регламент ассамблеи и закрывает возможность ассамблеи лишать любую делегацию права голоса. Россия ранее заявила, что вернется в ПАСЕ, только если будут гарантированы права всех делегаций на право голосовать, выступать и быть представленными в органах ассамблеи.

Российская делегация пять лет не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части полномочий из-за событий на востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. В 2018 году РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что может привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивала на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

В апреле 2019 года в Страсбурге была принята резолюция и рекомендации, предлагающие создание "процедуры совместного реагирования" в случае нарушения страной-участницей обязательств перед организацией и принятия решения о ее наказании.

В резолюции и рекомендации, базирующихся на докладе депутата от Нидерландов Тини Кокса, поэтапная процедура включала "уведомление соответствующего государства-участника, ряд конкретных и определенных шагов, таких, как скоординированный диалог с этим государством". Кроме того, предусматривалось учреждение специальной мониторинговой процедуры, включающей совместную целевую группу, обнародование публичного заявления, в заключение - принятие решения на основе статей седьмой, восьмой или девятой Устава СЕ, которое предусматривает приостановку или выход из организации.

Для каждого из этих шагов должно быть установлено фиксированное время по совместной договоренности ПАСЕ, Комитета министров СЕ (КМСЕ) или генерального секретаря. Эти процедуры должны запускаться ПАСЕ, КМСЕ или генсеком организации, и все три стороны должны в них участвовать.

16-17 мая в Хельсинки состоялась министерская встреча Совета Европы, по итогам которой было принято заявление, в котором говорилось, что все страны - участницы должны "быть допущены до участия на равной основе в работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи". Главы МИД также заявили, что приветствовали бы участие делегаций всех входящих в организацию государств в сессии ПАСЕ 26-28 июня.

1мв бп яч

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