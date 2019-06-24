Брюссель. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в СЕ, а также обсуждения расследования гибели рейса MH17.
В твиттере ПАСЕ сообщается, что обе предложенные к обсуждению в понедельник темы были отклонены.
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