Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 12:08

Брюссель. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в СЕ, а также обсуждения расследования гибели рейса MH17.

В твиттере ПАСЕ сообщается, что обе предложенные к обсуждению в понедельник темы были отклонены.

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