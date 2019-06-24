Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 12:36

Брюссель. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в СЕ, а также обсуждения расследования гибели рейса MH17.

В твиттере ПАСЕ сообщается, что обе предложенные к обсуждению в понедельник темы были отклонены.

"Запрос о проведении срочных дебатов по теме: "Положить конец российскому шантажу и потребовать от членов Совета Европы, чтобы Россия ответила за отказ вносить членские взносы" был только что отклонен Ассамблеей", - говорится в сообщении ПАСЕ в твиттере.

В нем также сообщается, что "ассамблея только что отклонила запрос о проведении срочных дебатов" по теме, связанной с расследованием гибели рейса MH17 в небе над Донбассом пять лет назад.

"Обязать все государства гарантировать то, что люди, сбившие рейс MH17 17 июля 2014 года, будут приведены к ответственности", - так звучала вторая предложенная к обсуждению тема.

Запросы поступили в ПАСЕ ранее в понедельник.

Летняя сессия ПАСЕ продлится с 24 по 28 июня 2019 года. В ходе этой сессии планируется переизбрание генерального секретаря Совета Европы, а также судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Выборы генсека и судей назначены на 26-27 июня.

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