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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 20:28 28.06.2018 - 20:28

Брюссель. 28 июня. ИНТЕРФАКС - В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) обратились с призывом к России освободить из-под стражи граждан Украины, задержанных по политическим мотивам, говорится в распространенном в четверг заявлении ПАСЕ.

"В ПАСЕ серьезно обеспокоены сообщениями о том, что 70 или более украинских граждан, которые считаются задержанными по политическим причинам, по-прежнему находятся под стражей в Крыму и в РФ на основании политических мотивов или сфабрикованных доказательств. ПАСЕ призывает незамедлительно освободить их из-под стражи", - отмечается в документе, распространенном в связи с принятием ПАСЕ 28 июня проекта резолюции об освобождении "украинских политзаключенных".

В заявлении отмечается, что речь идет, прежде всего, об осужденных в РФ Олеге Сенцове, Владимире Балухе и Павле Грибе, которые подпадают под понятие политзаключенных, используемое ПАСЕ.

В ПАСЕ призвали российские власти разрешить доступ независимым международным наблюдателям для проверки состояния здоровья осужденных, а также условий их содержания. При этом в ПАСЕ пообещали и в дальнейшем следить за ситуацией с правами человека в Крыму.

За принятие проекта резолюции проголосовали 77 членов ПАСЕ, никто не высказался против, а 15 членов ассамблеи воздержались.

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